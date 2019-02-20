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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Лацио
Севилья - Лацио: обзор матча 20 февраля 2019
Севилья
20.02.2019, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лацио
20'
В. Бен-Йеддер
78'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лацио
84'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Х. Навас
78'
71'
Красная карточка
А. Марушич
Вторая желтая
Ф. Васкес
60'
31'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
21'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
20'
Желтая карточка
Ф. Васкес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Вацлик
25
Меркадо
24
Кьер
21
Гомес
18
Эскудеро
16
Навас
16
Меса
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
19
Силва
4-4-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
4
Патрик
26
Раду
32
Катальди
47
Бадель
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Севилья
Лацио
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Севилья - Лацио
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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