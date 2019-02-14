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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Динамо Загреб
Виктория - Динамо Загреб: обзор матча 14 февраля 2019
Виктория
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
54'
Л. Перница
83'
Л. Перница
41'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Динамо Загреб
Желтая карточка
Я. Коваржик
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Перница
Пас отдал
Р. Прохазка
83'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Ж. Богель
81'
76'
Замена
И. Атимвен
️️️️
М. Оршич
72'
Желтая карточка
М. Леовац
Замена
М. Петржела
️️️️
У. Экпай
70'
Желтая карточка
Р. Прохазка
67'
64'
Замена
Н. Моро
️️️️
М. Шитум
ГОЛ! 1:1!
Л. Перница
Пас отдал
Ж. Богель
54'
Замена
Р. Прохазка
️️️️
А. Чермак
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Б. Петкович
28'
Желтая карточка
П. Стоянович
Желтая карточка
Р. Хубник
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
10
Жан-Давид Богель
ВР
1
Матуш Козачик
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
11
Жоэль Каямба
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-5-1
10
Богель
4
Хубник
4
Перница
24
Гавел
7
Горжава
45
Экпай
17
Грошовски
47
Чермак
11
Каямба
19
Коваржик
3-3-2-2
1
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
45
Адеми
66
Дилавер
14
Гояк
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
92
Шитум
45
Экпай
11
Петржела
11
Петржела
45
Экпай
47
Чермак
6
Прохазка
6
Прохазка
47
Чермак
10
Богель
25
Хоры
25
Хоры
10
Богель
99
Оршич
80
Атимвен
80
Атимвен
99
Оршич
92
Шитум
6
Моро
6
Моро
92
Шитум
Остались в запасе
Виктория
Динамо Загреб
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
23
Марек Бакош
ЦФ
Остались в запасе
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Виктория - Динамо Загреб
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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