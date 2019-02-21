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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Виктория
Динамо Загреб - Виктория: обзор матча 21 февраля 2019
Динамо Загреб
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
15'
М. Оршич
34'
Э. Дилавер
73'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Виктория
Желтая карточка
Д. Ольмо
90'
+5
87'
Желтая карточка
Т. Хоры
87'
Вторая желтая
Д. Лимберски
Желтая карточка
М. Леовац
86'
ГОЛ! 3:0!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Оршич
73'
61'
Желтая карточка
М. Бакош
Желтая карточка
Э. Дилавер
39'
ГОЛ! 2:0!
Э. Дилавер
Пас отдал
И. Хайрович
34'
33'
Желтая карточка
Д. Лимберски
Желтая карточка
И. Хайрович
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
10
Жан-Давид Богель
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
18
Мохаррами
26
Суньич
66
Дилавер
45
Адеми
99
Оршич
20
Ольмо
20
Хайрович
9
Петкович
3-4-1-1
1
Козачик
8
Лимберски
4
Перница
24
Гавел
11
Петржела
7
Горжава
6
Прохазка
17
Грошовски
19
Коваржик
10
Богель
Остались в запасе
Динамо Загреб
Виктория
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Остались в запасе
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Динамо Загреб - Виктория
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
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