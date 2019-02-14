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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Зальцбург
Брюгге - Зальцбург: обзор матча 14 февраля 2019
Брюгге
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Зальцбург
64'
С. Денсвил
81'
Уэсли
17'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зальцбург
84'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Уэсли
84'
ГОЛ! 2:1!
Уэсли
Пас отдал
Э. Деннис
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Денсвил
Пас отдал
Р. Вормер
64'
62'
Желтая карточка
А. Ульмер
55'
Желтая карточка
А. Рамальо
Желтая карточка
Х. Ванакен
43'
Желтая карточка
Р. Вормер
40'
39'
Желтая карточка
К. Шлагер
17'
ГОЛ! 0:1!
З. Юнузович
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
3-4-3
34
Хорват
44
Мехеле
4
Денсвил
27
Коолс
4
Амрабат
25
Вормер
23
Ритс
20
Ванакен
8
Схрайверс
17
Деннис
7
Уэсли
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
5
Понграчич
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
16
Юнузович
21
Шлагер
17
Вольф
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Брюгге
Зальцбург
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Брюгге - Зальцбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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