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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Брюгге
Зальцбург - Брюгге: обзор матча 21 февраля 2019
Зальцбург
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брюгге
17'
К. Шлагер
90+4'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Брюгге
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
Т. Минамино
90'
+4
82'
Желтая карточка
Э. Деннис
Желтая карточка
Ж. Онгуене
50'
39'
Желтая карточка
Х. Ванакен
39'
Желтая карточка
С. Денсвил
ГОЛ! 1:0!
К. Шлагер
Пас отдал
Х. Вольф
17'
10'
Желтая карточка
Э. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Понграчич
68
Онгуене
22
Ляйнер
18
Самассеку
16
Юнузович
21
Шлагер
17
Вольф
27
Дака
9
Даббур
3-4-3
34
Хорват
4
Денсвил
6
Пулен
44
Мехеле
4
Амрабат
20
Ванакен
23
Ритс
25
Вормер
7
Уэсли
8
Схрайверс
17
Деннис
Остались в запасе
Зальцбург
Брюгге
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Зальцбург - Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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