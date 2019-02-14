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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Генк
Славия - Генк: обзор матча 14 февраля 2019
Славия
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Генк
89'
Желтая карточка
М. Саматта
Желтая карточка
Я. Боржил
70'
Желтая карточка
О. Кудела
48'
44'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
41'
26'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-4-1
1
Колар
26
Боржил
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Кудела
34
Цоуфал
28
Соучек
25
Гушбауэр
23
Шевчик
17
Жмрхаль
17
Стох
7
Шкода
3-3-4
20
Вукович
6
Деваст
4
Айду
21
Меле
24
Де Норре
8
Хейнен
17
Малиновский
77
Ндонгала
10
Троссард
17
Фиолич
25
Саматта
Остались в запасе
Славия
Генк
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Славия - Генк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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