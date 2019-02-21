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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Славия
Генк - Славия: обзор матча 21 февраля 2019
Генк
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Славия
10'
Л. Троссард
23'
В. Цоуфал
54'
И. Траоре
64'
М. Шкода
69'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Славия
87'
Желтая карточка
М. ван Бурен
82'
Желтая карточка
В. Цоуфал
69'
ГОЛ! 1:4!
М. Шкода
Пас отдал
М. Стох
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Шкода
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Траоре
51'
Желтая карточка
М. Шкода
Желтая карточка
Д. Вутерс
45'
41'
Желтая карточка
И. Траоре
40'
Желтая карточка
О. Кудела
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Цоуфал
Пас отдал
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
3-4-1-2
20
Вукович
6
Деваст
26
Лукуми
21
Меле
24
Де Норре
8
Хейнен
17
Малиновский
8
Посуэло
10
Ито
25
Саматта
10
Троссард
4-1-3-1
1
Колар
34
Цоуфал
15
Дели
15
Кудела
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
17
Жмрхаль
12
Траоре
7
Шкода
Остались в запасе
Генк
Славия
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Генк - Славия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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