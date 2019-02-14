Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Валенсия
Селтик - Валенсия: обзор матча 14 февраля 2019
Селтик
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
42'
Д. Черышев
49'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Валенсия
Желтая карточка
Д. Тольян
88'
82'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
О. Бурк
82'
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Собрино
Пас отдал
Д. Черышев
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
Р. Собрино
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
19
Бэйн
28
Боята
55
Шимунович
3
Исагирре
22
Тольян
7
Синклейр
8
Браун
42
МакГрегор
10
Кристи
49
Форрест
7
Бурк
4-4-1-1
33
Нето
12
Пиччини
24
Гарай
4
Дьякаби
3
Латорре
19
Кондогбиа
10
Парехо
7
Солер
10
Васс
90
Черышев
19
Собрино
Остались в запасе
Селтик
Валенсия
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Селтик - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Селтик
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+