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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Селтик
Валенсия - Селтик: обзор матча 21 февраля 2019
Валенсия
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Селтик
70'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Селтик
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Васс
70'
59'
Желтая карточка
Д. Хайес
Желтая карточка
М. Дьякаби
53'
37'
Вторая желтая
Д. Тольян
26'
Желтая карточка
Д. Тольян
24'
Желтая карточка
С. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-2-2
33
Нето
3
Латорре
24
Гарай
4
Дьякаби
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
9
Торрес
19
Собрино
77
Мина
4-3-2-1
19
Бэйн
22
Тольян
20
Айер
55
Шимунович
28
Боята
8
Браун
42
МакГрегор
17
Хайес
49
Форрест
10
Кристи
7
Бурк
Остались в запасе
Валенсия
Селтик
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Валенсия - Селтик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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