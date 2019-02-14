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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Челси
Мальме - Челси: обзор матча 14 февраля 2019
Мальме
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Челси
80'
А. Кристиансен
30'
Р. Баркли
58'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Челси
ГОЛ! 1:2!
А. Кристиансен
Пас отдал
М. Розенберг
80'
58'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Виллиан
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Педро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Мальме
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-2
27
Далин
32
Виндхейм
20
Бенгтссон
4
Сафари
4
Нильсен
19
Бачиру
5
Рикс
9
Траустасон
10
Кристиансен
9
Розенберг
23
Антонссон
4-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Луис
15
Кристенсен
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
8
Ковачич
6
Баркли
9
Педро
10
Виллиан
9
Жиру
Остались в запасе
Мальме
Челси
10
Карлос Страндберг
ПВ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Мальме - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
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Челси
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