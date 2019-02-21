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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Мальме
Челси - Мальме: обзор матча 21 февраля 2019
Челси
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Мальме
55'
О. Жиру
74'
Р. Баркли
84'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Мальме
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Виллиан
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Баркли
74'
73'
Вторая желтая
Р. Бенгтссон
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Виллиан
55'
52'
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
51'
Желтая карточка
А. Кристиансен
44'
Желтая карточка
М. Розенберг
31'
Желтая карточка
Б. Сафари
Желтая карточка
Р. Баркли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Челси
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Мальме
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
33
Эмерсон
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
6
Баркли
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
4-4-2
27
Далин
20
Бенгтссон
4
Сафари
32
Виндхейм
4
Нильсен
9
Траустасон
19
Бачиру
5
Рикс
10
Кристиансен
9
Розенберг
23
Антонссон
Остались в запасе
Челси
Мальме
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
10
Карлос Страндберг
ПВ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Челси - Мальме
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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