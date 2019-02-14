Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Арсенал
БАТЭ - Арсенал: обзор матча 14 февраля 2019
БАТЭ
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Арсенал
45'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Арсенал
Желтая карточка
С. Драгун
87'
Желтая карточка
А. Филипович
86'
85'
Красная карточка
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
И. Стасевич
45'
9'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Алексей Риос
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
2-5-1-2
77
Щербицкий
24
Филипенко
20
Волков
11
Глеб
21
Драгун
25
Бага
6
Филипович
7
Стасевич
17
Риос
26
Милич
15
Скавыш
4-1-3-1-1
1
Чех
23
Колашинац
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
22
Мхитарян
17
Ивоби
91
Ляказетт
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
БАТЭ
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+