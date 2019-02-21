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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - БАТЭ
Арсенал - БАТЭ: обзор матча 21 февраля 2019
Арсенал
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
БАТЭ
4'
З. Волков (АГ)
39'
Ш. Мустафи
60'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - БАТЭ
ГОЛ! 3:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Г. Джака
60'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Г. Джака
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
З. Волков
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Лихтштайнер
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Мустафи
34
Джака
22
Мхитарян
6
Гендузи
17
Ивоби
10
Озил
7
Обамеянг
2-5-1-2
77
Щербицкий
20
Волков
24
Филипенко
7
Стасевич
27
Симович
6
Филипович
17
Риос
25
Бага
21
Драгун
26
Милич
15
Скавыш
Остались в запасе
Арсенал
БАТЭ
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Арсенал - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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