декабрь 2018
январь 2019
Кубок Азии 2019, 1/8 финала
Испания. Сегунда (2018/2019), 22 тур
20 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 20 тур
20 января, воскресенье
18:15
Матч завершен
20 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
20 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 18 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 20 тур
20 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2018/2019), 17 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 18 тур
20 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
20 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 22 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 23 тур
20 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 21 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 18 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 18 тур
20 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
20 января, воскресенье
20:30
Матч завершен