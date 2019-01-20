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    Расписание матчей 20-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Азии 2019, 1/8 финала
    20 января, воскресенье
    14:00
    Иордания
    1:1
    (2:4)п
    Вьетнам
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    17:00
    Таиланд
    1:2
    Китай
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Иран
    2:0
    Оман
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 22 тур
    20 января, воскресенье
    14:00
    Осасуна
    2:0
    Мальорка
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    18:00
    Спортинг
    2:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Депортиво
    2:0
    Альбасете
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Тенерифе
    2:0
    Химнастик
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    22:00
    Эстремадура
    0:2
    Реал Ов
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 20 тур
    20 января, воскресенье
    14:00
    Бетис
    3:2
    Жирона
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    18:15
    Вильярреал
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:30
    Леванте
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:30
    Райо Вальекано
    2:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    22:45
    Барселона
    3:1
    Леганес
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 18 тур
    20 января, воскресенье
    14:15
    Виллем II
    2:0
    НАК Бреда
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    16:30
    Де Графсхап
    5:1
    Фортуна
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    16:30
    Эммен
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    18:45
    Аякс
    4:4
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 20 тур
    20 января, воскресенье
    14:30
    Фрозиноне
    0:5
    Аталанта
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    3:3
    Сампдория
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Кальяри
    2:2
    Эмполи
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    22:30
    Наполи
    2:1
    Лацио
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 17 тур
    20 января, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    3:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Ксанти
    2:1
    Атромитос
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:0
    Астерас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 18 тур
    20 января, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    2:4
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 22 тур
    20 января, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    0:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Гент
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    22:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:1
    Остенде
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 23 тур
    20 января, воскресенье
    16:30
    Хаддерсфилд Таун
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    19:00
    Фулхэм
    1:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 21 тур
    20 января, воскресенье
    17:00
    Ренн
    0:0
    Монпелье
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    19:00
    Анжер
    1:0
    Нант
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    19:00
    Кан
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    21:00
    Бордо
    1:0
    Дижон
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    1:2
    Лион
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 18 тур
    20 января, воскресенье
    17:30
    Нюрнберг
    1:3
    Герта
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:00
    Шальке-04
    2:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 18 тур
    20 января, воскресенье
    18:00
    Авеш
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    20:30
    Боавишта
    0:2
    Портимоненси
    Матч завершен
    20 января, воскресенье
    23:00
    Риу Аве
    0:0
    Фейренсе
    Матч завершен
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