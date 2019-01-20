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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Болонья
СПАЛ - Болонья: обзор матча 20 января 2019
СПАЛ
20.01.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
63'
Я. Куртич
24'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Болонья
Желтая карточка
Т. Сионек
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Э. Пульгар
76'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
Пас отдал
М. Лаццари
63'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
40'
30'
Желтая карточка
Р. Сориано
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Орсолини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
27
Фелипе
34
Викари
33
Бонифази
29
Лаццари
27
Куртич
6
Миссироли
16
Вальдифиори
7
Антенуччи
37
Петанья
93
Фарес
4-1-2-1-2
1
Скорупски
22
Хеландер
5
Данило
33
Калабрези
35
Дийкс
5
Пульгар
21
Сориано
15
Поли
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
СПАЛ
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча СПАЛ - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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