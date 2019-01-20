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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Герта
Нюрнберг - Герта: обзор матча 20 января 2019
Нюрнберг
20.01.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Герта
42'
Х. Беренс
15'
В. Ибишевич
50'
О. Дуда
70'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Герта
83'
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
В. Мисиджан
80'
70'
ГОЛ! 1:3!
О. Дуда
Пас отдал
Д. Зелке
Желтая карточка
Э. Левен
55'
50'
ГОЛ! 1:2!
О. Дуда
Пас отдал
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:1!
Х. Беренс
Пас отдал
Э. Левен
42'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
21
Эдгар Салли
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Матениа
33
Марграйтер
4
Эвертон
14
Лайбольд
22
Валентини
31
Петрак
23
Левен
18
Беренс
10
Перейра
9
Ишак
7
Мисиджан
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Рекик
28
Лустенбергер
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
21
Платтенхардт
8
Дуда
9
Зелке
11
Ибишевич
Остались в запасе
Нюрнберг
Герта
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Нюрнберг - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
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