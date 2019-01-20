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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 20 января 2019
Вильярреал
20.01.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
71'
К. Токо Экамби
18'
Х. Коста (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Педраса
71'
Желтая карточка
А. Гонсалес
62'
Желтая карточка
М. Гаспар
57'
Желтая карточка
В. Иборра
54'
40'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Р. Мори
37'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
26
Мори
27
Гонсалес
2
Гаспар
8
Касорла
10
Иборра
14
Тригерос
8
Форнальс
7
Морено
9
Экамби
4-2-2-2
1
Эррерин
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Кордоба
11
Гомес
9
Уильямс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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