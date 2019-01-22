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    Расписание матчей 22-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2018
    22 января, вторник
    14:00
    ЦСКА
    2:1
    Мольде
    Матч завершен
    22 января, вторник
    17:00
    Базель
    2:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Кубок Азии 2019, 1/8 финала
    22 января, вторник
    16:00
    Южная Корея
    2:1
    Бахрейн
    Матч завершен
    22 января, вторник
    19:00
    Катар
    1:0
    Ирак
    Матч завершен
    Кубок «Матч Премьер» 2019
    22 января, вторник
    20:00
    Зенит
    1:3
    Локомотив
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    22 января, вторник
    20:30
    Андрезье
    1:2
    Лион-Дюшер
    Матч завершен
    22 января, вторник
    20:30
    Вильфранш
    2:0
    Лез Эрбье
    Матч завершен
    22 января, вторник
    20:30
    Нанси
    1:2
    Генгам
    Матч завершен
    22 января, вторник
    20:30
    Тулуза
    3:3
    (4:3)п
    Реймс
    Матч завершен
    22 января, вторник
    23:00
    Монако
    1:3
    Метц
    Матч завершен
    22 января, вторник
    23:00
    Сет
    0:1
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, первый матч
    22 января, вторник
    22:30
    Хетафе
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
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