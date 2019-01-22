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Расписание матчей
Франция. Кубок
Андрезье - Лион-Дюшер
Андрезье - Лион-Дюшер: обзор матча 22 января 2019
Андрезье
22.01.2019, вторник, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Лион-Дюшер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Андрезье - Лион-Дюшер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андрезье
Франция. Кубок, 1/128-finals
Андрезье
1 : 2
15.11.2025
О Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Андрезье
0 : 1
19.12.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Андрезье
1 : 2
22.01.2019
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Андрезье
2 : 0
06.01.2019
Марсель
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
20.12.2025
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
0 : 1
19.12.2021
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Андрезье
1 : 2
22.01.2019
Лион-Дюшер
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2019.01.06 18:24
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«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
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