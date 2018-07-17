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    Кубок Франции. «Марсель» проиграл клубу из четвертого дивизиона и вылетел из турнира

    «Андрезье» дома обыграл «Марсель» в матче 1/32 финала Кубка Франции со счетом 2:0.

    Хозяева прошли в следующую стадию турнира.

    Кубок Франции. 1/32 финала

    Андрезье – Марсель – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нгвабиже; 2:0 – Милла, 82.

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    Источник: Бомбардир.ру

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