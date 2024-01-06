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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион-Дюшер - Ле-Пюи
Лион-Дюшер - Ле-Пюи: обзор матча 06 января 2024
Лион-Дюшер
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Ле-Пюи
83'
M. Bentahar
5'
I. Karamoko
38'
B. Adinany
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион-Дюшер - Ле-Пюи
89'
Замена
N. Pays
️️️️
T. Iva
89'
Замена
M. Guilavogui
️️️️
I. Karamoko
ГОЛ! 1:2!
M. Bentahar
Пас отдал
N. Zaidila
83'
81'
Замена
К. Мохамед
️️️️
V. Piechocki
Замена
K. Belmahi
️️️️
J. Jebabli
66'
Замена
M. Bentahar
️️️️
I. Boughanmi
66'
Желтая карточка
N. Zaidila
57'
Замена
Y. Togbe
️️️️
J. Koffi-Kpondu
46'
Замена
N. Zaidila
️️️️
M. Ndione
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
B. Adinany
Пас отдал
R. Xhemo
5'
ГОЛ! 0:1!
I. Karamoko
Пас отдал
J. Meyer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион-Дюшер
16
Alban Rambaud
ВР
7
Malik Mazouni
ЦЗ
2
Amelien Bonnier
ЦЗ
5
Romain Thunet
ЦЗ
4
Jeannot Koffi-Kpondu
ЦЗ
3
Jafar Demdoum
(К)
ЦЗ
8
Abdourahim Moina
ЦП
10
Jacer Jebabli
ЦП
6
Moustapha Ndione
ЦП
11
Sosa Maluvunu
ЦП
19
Ilyes Boughanmi
ЦФ
Ле-Пюи
1
Матис Карвальо
ВР
24
Sadia Diakhabi
ЦЗ
31
Jesah Ayessa
ЦЗ
5
Anthony Civet
ЦЗ
15
Mehdi Beneddine
(К)
ЦЗ
11
Tommy Iva
ЦП
6
Renald Xhemo
ЦП
25
Virgil Piechocki
ЦП
8
I. Karamoko
ЦФ
39
Bryan Adinany
ЦФ
30
Jules Meyer
ЦФ
Лион-Дюшер
16
Nadji Chorfa
ВР
13
Koly Soumaré
ЦЗ
12
Paul Lillian Belinga
ЦЗ
15
Karim Belmahi
ЦП
17
Reis Lafi
ЦП
14
Yvan Togbe
ЦП
19
Mohamed Bentahar
ЦФ
18
Nathan Zaidila
ЦФ
Ле-Пюи
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
17
Romain Grand
ЦП
12
Elie Maurin
ЦП
18
N. Pays
ЦФ
15
Mohamed Guilavogui
ЦФ
3-2-4-1
16
5
4
3
2
7
8
6
11
10
19
4-3-3
1
Карвальо
31
5
15
24
11
6
25
30
39
8
10
15
15
10
4
14
14
4
19
19
19
19
6
18
18
6
11
18
18
11
25
6
Мохамед
6
Мохамед
25
8
15
15
8
Остались в запасе
Лион-Дюшер
Ле-Пюи
16
Nadji Chorfa
ВР
13
Koly Soumaré
ЦЗ
12
Paul Lillian Belinga
ЦЗ
17
Reis Lafi
ЦП
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
17
Romain Grand
ЦП
12
Elie Maurin
ЦП
Остались в запасе
16
Nadji Chorfa
ВР
13
Koly Soumaré
ЦЗ
12
Paul Lillian Belinga
ЦЗ
17
Reis Lafi
ЦП
Остались в запасе
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
17
Romain Grand
ЦП
12
Elie Maurin
ЦП
Статистика матча Лион-Дюшер - Ле-Пюи
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
10
Нарушения
19
17
Офсайды
4
0
Количество передач
438
429
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
20.12.2025
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
0 : 1
19.12.2021
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Андрезье
1 : 2
22.01.2019
Лион-Дюшер
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ле-Пюи
0 : 0
21.11.2026
Париж 13
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Обань
0 : 1
17.10.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 9 тур
Ле-Пюи
1 : 0
03.10.2026
Тионвиль Лузитанос
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