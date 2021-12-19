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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион-Дюшер - Сент-Этьен
Лион-Дюшер - Сент-Этьен: обзор матча 19 декабря 2021
Лион-Дюшер
19.12.2021, воскресенье, 15:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
32'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион-Дюшер - Сент-Этьен
90'
+2
Желтая карточка
С. Соу
89'
Замена
С. Соу
️️️️
З. Юссуф
69'
Замена
И. Рамирес
️️️️
Ж. Крассо
69'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Э. Муэффек
69'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Норден
Желтая карточка
B. Ngwabije
67'
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Трауко
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
В. Хазри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион-Дюшер
5
Sonhy Sefil
ЦЗ
4
Zakaryia Souleymane
ЦЗ
2
Joris Mendy
ЦЗ
3
Nassim L'Ghoul
ЦП
8
Bryan-Clovis Ngwabije
ЦП
10
Cyril Khetir
ЦП
9
Ashley Moke Njedi
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лион-Дюшер
1
Axel Kacou
ВР
15
Youssouf Ndiaye
ЦП
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
3-3-1
5
4
2
3
8
10
9
3-2-2-1-2
23
Баич
47
Трауко
15
Колоджейчак
75
Наде
17
Муэффек
97
Масон
28
Юссуф
45
Камара
70
Норден
10
Хазри
11
Крассо
17
Муэффек
29
Гурна
29
Гурна
17
Муэффек
47
Трауко
11
Силва
11
Силва
47
Трауко
28
Юссуф
4
Соу
4
Соу
28
Юссуф
70
Норден
24
Аушиш
24
Аушиш
70
Норден
11
Крассо
99
Рамирес
99
Рамирес
11
Крассо
Остались в запасе
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
1
Axel Kacou
ВР
15
Youssouf Ndiaye
ЦП
50
Бубакар Фалл
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Axel Kacou
ВР
15
Youssouf Ndiaye
ЦП
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лион-Дюшер - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
20.12.2025
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
0 : 1
19.12.2021
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Андрезье
1 : 2
22.01.2019
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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