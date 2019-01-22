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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нанси - Генгам
Нанси - Генгам: обзор матча 22 января 2019
Нанси
22.01.2019, вторник, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нанси - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
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Франция. Лига 2, 10 тур
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0 : 2
23.10.2026
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Франция. Лига 2, 9 тур
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16.10.2026
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Стадион:
Марсель Пико
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