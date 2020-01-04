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  • «Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища

«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища

4 января 2020, 18:10
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Служба французского клуба «Нанси», отвечающая за связи с общественностью, отправила болельщикам поздравления с Новым годом. По ошибке в нем были указаны координаты местного кладбища, хотя должны были быть данные домашнего стадиона.

Рядом с координатами кладбища была подпись «Мое место здесь», информирует портал Goal. Впоследствии «Нанси» извинился перед фанатами.

  • Также клуб спустя время отправил болельщикам правильное поздравление.
  • «Нанси» в Лиге 2 идет десятым.
  • Команда в прошлом веке дважды брала Кубок Франции.

Источник: Goal
Франция. Лига 1 Нанси
Комментарии (1)
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Cules2013
1578159853
Такую бы шутку на Хэллоуин, зачётно зашло бы) Хотя, учитывая текущее положение Нанси, то от кладбища они и вправду не далеко ушли. Была когда-то сильная команда, а теперь сборище ноунеймов и пенсионеров, которым под 40 лет.
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