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    «Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища

    Служба французского клуба «Нанси», отвечающая за связи с общественностью, отправила болельщикам поздравления с Новым годом. По ошибке в нем были указаны координаты местного кладбища, хотя должны были быть данные домашнего стадиона.

    Рядом с координатами кладбища была подпись «Мое место здесь», информирует портал Goal. Впоследствии «Нанси» извинился перед фанатами.

    • Также клуб спустя время отправил болельщикам правильное поздравление.
    • «Нанси» в Лиге 2 идет десятым.
    • Команда в прошлом веке дважды брала Кубок Франции.

    Источник: Goal

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