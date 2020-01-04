«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища

Служба французского клуба «Нанси», отвечающая за связи с общественностью, отправила болельщикам поздравления с Новым годом. По ошибке в нем были указаны координаты местного кладбища, хотя должны были быть данные домашнего стадиона.

Рядом с координатами кладбища была подпись «Мое место здесь», информирует портал Goal. Впоследствии «Нанси» извинился перед фанатами.