Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»

У «Нанси» в скором времени может смениться владелец, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб хочет купить City Football Group – главный акционер «Манчестер Сити».

Стороны близки к договоренности о сделке. Ожидается, что действующий президент «Нанси» Жак Руссело сохранит пост на два ближайших года.