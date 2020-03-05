Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»

У «Нанси» в скором времени может смениться владелец, сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский клуб хочет купить City Football Group – главный акционер «Манчестер Сити».
Стороны близки к договоренности о сделке. Ожидается, что действующий президент «Нанси» Жак Руссело сохранит пост на два ближайших года.
- Команда выступает в Лиге 2 и занимает 14-е место по итогам 27 туров.
- Помимо «Манчестер Сити» City Football Group принадлежат «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие клубы.
Источник: L'Equipe