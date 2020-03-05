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  • Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»

Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»

5 марта 2020, 09:46
3

У «Нанси» в скором времени может смениться владелец, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб хочет купить City Football Group – главный акционер «Манчестер Сити».

Стороны близки к договоренности о сделке. Ожидается, что действующий президент «Нанси» Жак Руссело сохранит пост на два ближайших года.

  • Команда выступает в Лиге 2 и занимает 14-е место по итогам 27 туров.
  • Помимо «Манчестер Сити» City Football Group принадлежат «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие клубы.

Источник: L'Equipe
Англия. Премьер-лига Франция Манчестер Сити Нанси
Комментарии (3)
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gonago
1583392634
Начало скорых проблем для Манчестер Сити.
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DeStar
1583401841
о, вот и конкурента псж рожают, битва шейхов ***, часть 2, теперь не только на мировой арене, но и на более локализованной - франция.
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