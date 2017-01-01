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    Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»

    У «Нанси» в скором времени может смениться владелец, сообщает L'Equipe.

    По информации источника, французский клуб хочет купить City Football Group – главный акционер «Манчестер Сити».

    Стороны близки к договоренности о сделке. Ожидается, что действующий президент «Нанси» Жак Руссело сохранит пост на два ближайших года.

    • Команда выступает в Лиге 2 и занимает 14-е место по итогам 27 туров.
    • Помимо «Манчестер Сити» City Football Group принадлежат «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие клубы.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      gonago 3 минуты назад

      Начало скорых проблем для Манчестер Сити.

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