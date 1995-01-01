Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»

Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье рассказал, чем жизнь в Петербурге отличается от жизни во Франции.

– Были ли культурные различия между странами?

– Честно говоря, значительных не было. Я могу говорить только о городе, который знаю, но в Санкт-Петербурге был очень низкий уровень разнообразия. Здорово, что один из моих лучших друзей был родом из Камеруна, он провел в России более 20 лет и был прекрасно адаптирован. Но в целом на улицах нет чернокожих. И в клубе тоже не было.

Я не был этим шокирован, но я чувствовал перемены по сравнению с раздевалкой «Нанси». Правда, в этом было нечто подозрительное – когда «Зенит» в прошлом сезоне играл с «Марселем» в Лиге Европы, помню, что в Петербурге Джибриль Сиссе и Шарль Каборе попали под обструкцию: болельщики кидались бананами, изображали обезьян.

Через несколько недель после моего перехода журналисты французского канала опросили местных фанатов. У них была четкая позиция: цветных игроков или игроков африканского происхождения в команде быть не должно. Десять лет спустя, кажется, ничего особо не изменилось.

Помню, когда был матч с «Тереком», я смотрел его на трибуне. На табло объявляли составы, и когда там появилось фото чернокожего игрока, болельщики загудели. Когда ты становишься свидетелем, ты просто испытываешь отвращение. Это неприемлемо, это делает больно. В «Зените» ты понимал, что чернокожих не будут приветствовать с распростертыми объятиями, в их глазах не существует проблемы. Было ощущение, что здесь просто нечего спрашивать. Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать.

– В России справляются с расизмом?

– В мое время сложилось впечатление, что руководство серьезно принимало мнение болельщиков. Расизм не табу в Петербурге, он стал частью культурного кода общества. Требования болельщиков ясны, здесь нет никакого недопонимания. С другой стороны, найти решение проблемы расизма в России выглядит достаточно сложным на практике, потому что отставание от нашего общества огромное. Если бы смешение существовало на минимальном уровне, почему нет. Но в тот момент это было невозможным. Будто они жили в аквариуме.

– Возможно ли, что в России накажут болельщика за расизм?

– В Петербурге – очень сомневаюсь. В самой стране – вполне возможно, но я могу говорить лишь о том, что знаю. Это не молчаливый закон, это что-то, укоренившееся без проблем, – сказал Пюйгренье.