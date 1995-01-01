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    Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»

    Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье рассказал, чем жизнь в Петербурге отличается от жизни во Франции.

    – Были ли культурные различия между странами?

    – Честно говоря, значительных не было. Я могу говорить только о городе, который знаю, но в Санкт-Петербурге был очень низкий уровень разнообразия. Здорово, что один из моих лучших друзей был родом из Камеруна, он провел в России более 20 лет и был прекрасно адаптирован. Но в целом на улицах нет чернокожих. И в клубе тоже не было.

    Я не был этим шокирован, но я чувствовал перемены по сравнению с раздевалкой «Нанси». Правда, в этом было нечто подозрительное – когда «Зенит» в прошлом сезоне играл с «Марселем» в Лиге Европы, помню, что в Петербурге Джибриль Сиссе и Шарль Каборе попали под обструкцию: болельщики кидались бананами, изображали обезьян.

    Через несколько недель после моего перехода журналисты французского канала опросили местных фанатов. У них была четкая позиция: цветных игроков или игроков африканского происхождения в команде быть не должно. Десять лет спустя, кажется, ничего особо не изменилось.

    Помню, когда был матч с «Тереком», я смотрел его на трибуне. На табло объявляли составы, и когда там появилось фото чернокожего игрока, болельщики загудели. Когда ты становишься свидетелем, ты просто испытываешь отвращение. Это неприемлемо, это делает больно. В «Зените» ты понимал, что чернокожих не будут приветствовать с распростертыми объятиями, в их глазах не существует проблемы. Было ощущение, что здесь просто нечего спрашивать. Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать.

    – В России справляются с расизмом?

    – В мое время сложилось впечатление, что руководство серьезно принимало мнение болельщиков. Расизм не табу в Петербурге, он стал частью культурного кода общества. Требования болельщиков ясны, здесь нет никакого недопонимания. С другой стороны, найти решение проблемы расизма в России выглядит достаточно сложным на практике, потому что отставание от нашего общества огромное. Если бы смешение существовало на минимальном уровне, почему нет. Но в тот момент это было невозможным. Будто они жили в аквариуме.

    – Возможно ли, что в России накажут болельщика за расизм?

    – В Петербурге – очень сомневаюсь. В самой стране – вполне возможно, но я могу говорить лишь о том, что знаю. Это не молчаливый закон, это что-то, укоренившееся без проблем, – сказал Пюйгренье.

    • Француз перешел в «Зенит» из «Нанси» в 2008 году за 6 миллионов евро.
    • За три с половиной года защитник провел за питерский клуб 14 матчей, забил один гол.
    • В 2018 году Пюйгренье завершил карьеру.

    Источник: So Foot

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1402

      Валерий1965 12 минут назад

      Да сам ты расист!) Ну и умным не назовешь этого "великого" игрока!

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 15 минут назад

      Петушина и нулевой игрок....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3348

      Viper for CSKA 27 минут назад

      Себастьян Пьюйгренье - лжец и провокатор, это не нужно скрывать.

      1
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      Рейтинг: +894

      Romantic2010 29 минут назад

      Он ведь прав. Хоть одного чернокожего в зените покажите? Латиносы это не чернокожие...

      2
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      Рейтинг: +1309

      general.lizyukov > Romantic2010 23 минуты назад

      Покажи где на территории России проживают негры? У нас не Африка, колоний африканских тоже нет, неоткуда у нас взяться неграм. Оттого и расизма нет, он такой, местечковый, в стиле "Ух ты, он ещё и разговаривает". Негры - диковинка, а не люди другого сорта.
      Это хваленые гейропейцы веками негров в скот превращали, это вообще их выдумка - расизм.
      А этот г...н штопаный - очередная ****, жаждущая подняться на хайпе вокруг якобы расизма.

      4
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      Рейтинг: +735

      Mariner 31 минуту назад

      Насколько я помню в то время в Зените вместе с ним играли пара корейцев и турок и к ним вполне нормально относились болельщики. Или расизм - это не любовь именно к неграм? )))
      Так уж получилось, что наша страна на севере и неграм до нас слишком далеко ехать. + мы не колонизировли африканские страны. У нас не было рабов негров и нам не за что перед ними каяться в отличии от "цивилизованных" европейцев и американцев. Именно по этим причинам у нас в стране негров очень мало. Ну а ультрас во всех странах зачастую придерживаются жёстких расистских идей.
      Про отставание идей либерализма в нашей стране - дык вы же сами хотели, чтоб у нас после развала СССР не было идеологии, что у нас и прописано в конституции. Мы не нацисты, не коммунисты и не либералы. Мы просто нормальные европейцы, а вот куда вас ведёт ваша идеология - это большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +6916

      ufos73 > Mariner 6 минут назад

      Ты говоришь о все стране, болото и уж тем более зина не вся страна! Тут говорят конкретно про зину, а не про всю страну! И да расизм это ненависть именно к черным, а не "желтым" или "зеленым"... Ни кто не просит что бы чернных целовали куда то там, просто просят к ним относится как к белым...

      0
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      Рейтинг: +248

      S.K.V. 42 минуты назад

      Когда про таких игроков как Пюигренье все забывают,они начинают лить грязь,чтобы только где то засветиться.

      0
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      Рейтинг: +2803

      woyser 47 минут назад

      Петух гамбурский, его в штаты нужно отправить, тогда он узнает что такое расизм.

      1
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      Рейтинг: +1309

      general.lizyukov > woyser 22 минуты назад

      Лучше в ЮАР, там местные угольки очень любят местный вариант расизма показывать, апартеид на оборот.

      0
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      Рейтинг: +2811

      RotBerg 49 минут назад

      Помню эту жабу лысую, беспонтовый был совсем

      1
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      Рейтинг: +114

      eriquexruots 53 минуты назад

      Дорогой наш Пюйгринье, у нас треть состава уже из Ю-Америки, все явно не шведские блонды. Играют, забивают, болельщики рады. Никто не улюлюкает, бананами не бросается. Халка провожали как героя и чемпиона, всех, кто играет хорошо- любим, кто плохо- те любви не заслужили, но раса тут не при чём.
      Если пытался напомнить о себе, Себастьян, то у тебя это получилось. Твой "феерический" футбол мы вспомнили.

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      Рейтинг: +1092

      Lenin26 53 минуты назад

      Я конечно всё понимаю и вполне верю что лет 10 назад в Зените были подобные предрассудки,но после прихода Халка с Витцелем,Рондона, ситуация в корне поменялось,взгляните сейчас на Зенит,что там мало темнокожих!?!?!?

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      Рейтинг: +735

      Mariner > Lenin26 28 минут назад

      Мало! Нужно прописать квоты - не менее 50%! ))) А ещё квоты для гомосеков, трансов, а в будущем баб и инвалидов! Иначе мы так и будет "отставать" от их общества )))

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