декабрь 2018
январь 2019
Кубок Азии 2019, 1/4 финала
Кубок «Матч Премьер» 2019
Турция. Суперлига (2018/2019), 19 тур
25 января, пятница
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 19 тур
25 января, пятница
22:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 23 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
Англия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
25 января, пятница
22:45
Матч завершен
25 января, пятница
22:55
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 22 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 23 тур