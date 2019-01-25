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    Расписание матчей 25-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Азии 2019, 1/4 финала
    25 января, пятница
    16:00
    Южная Корея
    0:1
    Катар
    Матч завершен
    25 января, пятница
    19:00
    ОАЭ
    1:0
    Австралия
    Матч завершен
    Кубок «Матч Премьер» 2019
    25 января, пятница
    18:30
    Зенит
    0:3
    Спартак
    Матч завершен
    25 января, пятница
    21:30
    Ростов
    1:1
    (3:4)п
    Локомотив
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    25 января, пятница
    20:30
    Бешикташ
    1:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 19 тур
    25 января, пятница
    22:00
    НАК Бреда
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 23 тур
    25 января, пятница
    22:30
    Антверпен
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
    25 января, пятница
    22:30
    Герта
    2:2
    Шальке-04
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    25 января, пятница
    22:45
    Бристоль Сити
    2:1
    Болтон
    Матч завершен
    25 января, пятница
    22:55
    Арсенал
    1:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 22 тур
    25 января, пятница
    22:45
    Марсель
    1:2
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 23 тур
    25 января, пятница
    23:00
    Сарагоса
    2:0
    Реал Ов
    Матч завершен
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