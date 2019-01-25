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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 25 января 2019
Герта
25.01.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
39'
М. Груйич
45+4'
В. Ибишевич
17'
Е. Коноплянка
44'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
ГОЛ! 2:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Зелке
45'
+4
44'
ГОЛ! 1:2!
М. Ут
Пас отдал
Б. Очипка
41'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
Д. Зелке
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Груйич
Пас отдал
О. Дуда
39'
17'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Б. Стамбули
Желтая карточка
К. Рекик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
28
Лустенбергер
4
Рекик
21
Платтенхардт
10
Майер
8
Груйич
19
Лазаро
8
Дуда
11
Ибишевич
9
Зелке
3-1-2-3-1
1
Нюбель
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
21
Стамбули
18
Шепф
13
Руди
20
Калиджиури
7
Скрыбски
22
Коноплянка
13
Ут
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Герта - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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