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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Болтон
Бристоль Сити - Болтон: обзор матча 25 января 2019
Бристоль Сити
25.01.2019, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Болтон
8'
К. О'Доуда
30'
Н. Элиассон
6'
М. Биверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Болтон
79'
Желтая карточка
С. Амеоби
69'
Желтая карточка
Л. Мерфи
Желтая карточка
М. Пак
66'
63'
Желтая карточка
К. Нун
ГОЛ! 2:1!
Н. Элиассон
Пас отдал
Ф. Дьедиу
30'
ГОЛ! 1:1!
К. О'Доуда
Пас отдал
Н. Элиассон
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Биверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
3-3-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
26
Калас
3
Райт
17
Элиассон
7
Пак
47
О'Доуда
18
Дьедиу
45
Палмер
4-1-2-1
36
Уилсон
5
Биверс
14
Хоббс
2
Литтл
16
Лоу
7
Мерфи
12
Нун
9
Магеннис
Остались в запасе
Бристоль Сити
Болтон
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
27
Бен Уиллиамс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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