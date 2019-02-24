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    Расписание матчей 24-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2018/2019), 27 тур
    24 февраля, воскресенье
    00:00
    Гранада
    3:0
    Реус Депортиу
    Тех. поражение
    24 февраля, воскресенье
    14:00
    Спортинг
    2:3
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Альмерия
    3:1
    Кордоба
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Малага
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Эстремадура
    0:1
    Нумансия
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    22:00
    Луго
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 23 тур
    24 февраля, воскресенье
    13:30
    Анкарагюджю
    2:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    0:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    3:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    1:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 25 тур
    24 февраля, воскресенье
    14:00
    Леганес
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:15
    Атлетико
    2:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:30
    Вальядолид
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    22:45
    Леванте
    1:2
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 23 тур
    24 февраля, воскресенье
    14:00
    Хобро
    2:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    1:2
    Оденсе
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Орхус
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    2:1
    Рандерс
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 23 тур
    24 февраля, воскресенье
    14:15
    АДО Ден Хааг
    1:5
    Аякс
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    16:30
    Эммен
    0:3
    Витесс
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:45
    Виллем II
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 25 тур
    24 февраля, воскресенье
    14:30
    Сампдория
    1:0
    Кальяри
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Кьево
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Парма
    0:4
    Наполи
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    22:30
    Фиорентина
    3:3
    Интер
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 19 тур
    24 февраля, воскресенье
    15:00
    Арсенал
    0:2
    Десна
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Ворскла
    0:4
    Карпаты
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
    24 февраля, воскресенье
    15:15
    Гамильтон Академикал
    0:5
    Рейнджерс
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Селтик
    4:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 22 тур
    24 февраля, воскресенье
    16:00
    Паниониос
    2:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Ксанти
    0:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    ПАС Ламия
    2:1
    Ларисса
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    1:1
    Арис
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 27 тур
    24 февраля, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Генк
    0:0
    Антверпен
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    3:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
    24 февраля, воскресенье
    16:30
    Маттерсбург
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    16:30
    Хартберг
    1:1
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Рапид
    2:0
    Зальцбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 26 тур
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    2:4
    Реймс
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:00
    Тулуза
    1:1
    Кан
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Ренн
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    23:00
    Монако
    2:0
    Лион
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
    24 февраля, воскресенье
    17:05
    Манчестер Юнайтед
    0:0
    Ливерпуль
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    17:05
    Арсенал
    2:0
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 23 тур
    24 февраля, воскресенье
    17:30
    Ганновер-96
    0:3
    Айнтрахт
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:00
    Боруссия
    3:2
    Байер
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 22 тур
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Лугано
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Тун
    1:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 23 тур
    24 февраля, воскресенье
    18:30
    Санта-Клара
    2:0
    Насьональ
    Матч завершен
    24 февраля, воскресенье
    20:30
    Боавишта
    1:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 22 тур
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Спарта
    3:2
    Баник
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч
    24 февраля, воскресенье
    19:00
    Ростов
    1:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), Финал
    24 февраля, воскресенье
    19:30
    Манчестер Сити
    0:0
    (4:3)п
    Челси
    Матч завершен
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