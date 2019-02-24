январь 2019
февраль 2019
Испания. Сегунда (2018/2019), 27 тур
24 февраля, воскресенье
00:00
Тех. поражение
24 февраля, воскресенье
14:00
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 23 тур
24 февраля, воскресенье
13:30
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
16:00
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 25 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 23 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 23 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 25 тур
24 февраля, воскресенье
22:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2018/2019), 19 тур
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 22 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 27 тур
Австрия. Бундеслига (2018/2019), 19 тур
24 февраля, воскресенье
16:30
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
16:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 26 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
24 февраля, воскресенье
17:05
Матч завершен
24 февраля, воскресенье
17:05
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2018/2019), 23 тур
Швейцария. Суперлига (2018/2019), 22 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 23 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 22 тур
Россия. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч
Англия. Кубок лиги (2018/2019), Финал
24 февраля, воскресенье
19:30
Матч завершен