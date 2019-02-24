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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 24 февраля 2019
Боруссия Д
24.02.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Байер
30'
Д. Загаду
38'
Д. Санчо
60'
М. Гетце
37'
К. Фолланд
75'
Д. Та
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Та
75'
ГОЛ! 3:2!
Д. Та
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
Р. Геррейру
74'
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
60'
59'
Желтая карточка
Т. Едвай
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Диалло
38'
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
ГОЛ! 1:0!
Д. Загаду
Пас отдал
Д. Санчо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
25
Аканджи
23
Загаду
22
Диалло
22
Геррейру
5
Вайгль
2
Хакими
28
Витсель
27
Гетце
19
Санчо
9
Алькасер
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
4
Едвай
4
Та
5
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
17
Бэйли
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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