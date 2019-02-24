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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 24 февраля 2019
Леганес
24.02.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
89'
М. Брейтуэйт
22'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Валенсия
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
90'
+4
90'
Желтая карточка
К. Гамейро
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
89'
Желтая карточка
Р. Перес
84'
Желтая карточка
У. Бустинса
72'
Желтая карточка
О. Родригес
69'
68'
Желтая карточка
Нето
25'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
К. Солер
Желтая карточка
В. Кравец
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
5
Бустинса
4
Омеруо
22
Сиовас
3
Кравец
6
Весга
12
Ньом
21
Перес
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-1-2-1-2
33
Нето
12
Пиччини
14
Ронкалья
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
18
Солер
19
Кондогбиа
90
Черышев
19
Собрино
19
Родриго
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леганес - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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