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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 24 февраля 2019
Ганновер-96
24.02.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
54'
А. Ребич
63'
Л. Йович
90'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
90'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Костич
Пас отдал
Л. Йович
63'
ГОЛ! 0:2!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
Желтая карточка
Фелипе
60'
55'
Желтая карточка
Д. Да Коста
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
Л. Йович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-4-1-1
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
22
Озтрзолек
20
Фелипе
6
Бакалорж
78
Харагучи
27
Швеглер
9
Мюллер
29
Асано
9
Вайдандт
3-2-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
21
Да Коста
17
Роде
9
Ребич
18
Костич
22
Аллер
9
Йович
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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