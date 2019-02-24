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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
Галатасарай - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 24 февраля 2019
Галатасарай
24.02.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
90+4'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
90'
+4
Желтая карточка
С. Цикалеши
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
90'
+4
79'
Желтая карточка
М. Лукач
71'
Желтая карточка
Э. Ману
53'
Желтая карточка
А. Джевикер
41'
Желтая карточка
Р. Ротман
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
4
Райко Ротман
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
77
Муса Низам
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
23
Маркао
25
Мариано
27
Люиндама
8
Фегули
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Оникуру
11
Митроглу
2-5-1-1
25
Лукач
6
Цоцалич
88
Османпаша
4
Ротман
18
Джевикер
7
Барбоза
89
Келеш
20
Сиссоко
45
Ману
11
Айик
Остались в запасе
Галатасарай
Акхисар Беледиеспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
77
Муса Низам
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
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Галатасарай
Акхисар Беледиеспор
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
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2018.12.19 07:58
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