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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 24 февраля 2019
Леванте
24.02.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Реал
60'
Р. Марти
43'
К. Бензема (П)
78'
Г. Бэйл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Э. Барди
89'
Вторая желтая
Р. Рочина
88'
86'
Вторая желтая
Начо
Желтая карточка
А. Луна
84'
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
Желтая карточка
П. Лопес
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Бэйл
74'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
Замена
Р. Двамена
️️️️
Р. Марти
73'
69'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
68'
Желтая карточка
Л. Васкес
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
60'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Р. Рочина
60'
Желтая карточка
Р. Рочина
57'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бензема
28'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Р. Марти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-3-2
13
Айтор
13
Луна
21
Рубен Везо
44
Пьер
23
Кабако
20
Кампанья
27
Саймон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
6
Начо
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
16
Рочина
8
Дукур
8
Дукур
16
Рочина
10
Барди
17
Вукчевич
17
Вукчевич
10
Барди
9
Марти
7
Двамена
7
Двамена
9
Марти
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
Остались в запасе
Леванте
Реал
23
Джейсон
ПВ
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леванте - Реал
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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