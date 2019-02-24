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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 24 февраля 2019
Манчестер Сити
24.02.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок лиги, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Челси
ГОЛ!
Р. Стерлинг
4:3
ГОЛ!
Э. Азар
3:3
ГОЛ!
Б. Силва
3:2
Пенальти не реализован!
Д. Луис
Пенальти не реализован!
Л. Сане
ГОЛ!
Эмерсон
2:2
ГОЛ!
С. Агуэро
2:1
ГОЛ!
С. Аспиликуэта
1:1
ГОЛ!
И. Гюндоган
1:0
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
95'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Виллиан
Замена
Данило
️️️️
Фернандиньо
91'
Травма
Фернандиньо
90'
+3
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+1
89'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
88'
Желтая карточка
Жоржиньо
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Де Брюйне
86'
79'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
79'
73'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
Фернандиньо
58'
Замена
В. Компани
️️️️
Э. Ляпорт
46'
30'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Луис
22
Рюдигер
33
Эмерсон
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
14
Ляпорт
4
Компани
4
Компани
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
13
Данило
13
Данило
5
Фернандиньо
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Сане
11
Де Брюйне
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
10
Виллиан
9
Игуаин
9
Игуаин
10
Виллиан
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
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