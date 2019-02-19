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    Расписание матчей 19-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Товарищеские матчи 2019
    19 февраля, вторник
    17:00
    Оренбург
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    19 февраля, вторник
    20:00
    Картахена
    1:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 29 тур
    19 февраля, вторник
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:3
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1/8 финала, первый матч
    19 февраля, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    0:0
    Бавария
    Матч завершен
    19 февраля, вторник
    23:00
    Лион
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
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