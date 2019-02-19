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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Барселона
Лион - Барселона: обзор матча 19 февраля 2019
Лион
19.02.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Барселона
88'
Желтая карточка
Н. Семеду
80'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
Л. Дюбуа
33'
Желтая карточка
У. Ауа
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Барселона
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
4-2-2-2
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Терье
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Лион
Барселона
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лион - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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