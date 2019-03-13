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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Лион
Барселона - Лион: обзор матча 13 марта 2019
Барселона
13.03.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лион
18'
Л. Месси (П)
31'
Ф. Коутиньо
78'
Л. Месси
81'
Ж. Пике
86'
У. Дембеле
58'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Лион
ГОЛ! 5:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
86'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
81'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
78'
58'
ГОЛ! 2:1!
Л. Тусар
Желтая карточка
К. Лангле
49'
45'
+4
Желтая карточка
М. Дембеле
33'
Желтая карточка
Маршал
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Суарес
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
3-4-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
3-3-1-1-2
1
Лопеш
23
Менди
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
29
Тусар
21
Маршал
22
Н'Домбеле
10
Фекир
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Барселона
Лион
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Барселона - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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