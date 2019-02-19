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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Бавария
Ливерпуль - Бавария: обзор матча 19 февраля 2019
Ливерпуль
19.02.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бавария
90'
+1
Замена
Рафинья
️️️️
С. Гнабри
88'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Х. Родригес
81'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Коман
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
76'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
76'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
55'
27'
Желтая карточка
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-1-3-1
1
Нойер
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
7
Гнабри
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
7
Гнабри
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Гнабри
21
Коман
7
Рибери
7
Рибери
21
Коман
23
Родригес
8
Саншеш
8
Саншеш
23
Родригес
Остались в запасе
Ливерпуль
Бавария
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
37
Меритан Шабани
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
37
Меритан Шабани
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ливерпуль - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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