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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Ливерпуль
Бавария - Ливерпуль: обзор матча 13 марта 2019
Бавария
13.03.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ливерпуль
39'
Ж. Матип (АГ)
26'
С. Мане
69'
В. ван Дейк
84'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
Э. Робертсон
87'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Милнер
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
83'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Х. Родригес
78'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Х. Мартинес
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
Т. Алькантара
65'
63'
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
61'
43'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Матип
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
В. ван Дейк
13'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Хендерсон
12'
Травма
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
13
Рафинья
88
Мартинес
7
Рибери
6
Алькантара
23
Родригес
7
Гнабри
9
Левандовски
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
23
Родригес
8
Саншеш
8
Саншеш
23
Родригес
88
Мартинес
27
Горецка
27
Горецка
88
Мартинес
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
14
Хендерсон
6
Фабиньо
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Милнер
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Бавария
Ливерпуль
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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