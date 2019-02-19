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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Картахена - ЦСКА
Картахена - ЦСКА: обзор матча 19 февраля 2019
Картахена
19.02.2019, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Картахена - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
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Картахена
ЦСКА
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
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2022.01.05 20:03
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2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
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Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
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Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
5
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
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