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    Расписание матчей 03-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2018/2019), 20 тур
    3 февраля, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    0:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:3
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    2:6
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 24 тур
    3 февраля, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    2:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:00
    Реал Ов
    2:1
    Кадис
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:00
    Осасуна
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    22:00
    Эстремадура
    0:3
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 22 тур
    3 февраля, воскресенье
    14:00
    Вильярреал
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:15
    Бетис
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:30
    Эйбар
    3:0
    Жирона
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    22:45
    Реал
    3:0
    Алавес
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 20 тур
    3 февраля, воскресенье
    14:15
    Экселсиор
    2:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    16:30
    Зволле
    4:3
    Утрехт
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    5:0
    Фортуна
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    2:0
    Хераклес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 22 тур
    3 февраля, воскресенье
    14:30
    СПАЛ
    0:0
    Торино
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:00
    Интер
    0:1
    Болонья
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    22:30
    Рома
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 24 тур
    3 февраля, воскресенье
    15:30
    Сент-Джонстон
    0:2
    Селтик
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    3 февраля, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    0:0
    Ксанти
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    17:00
    Аполлон Смирнис
    0:2
    Астерас
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    0:1
    Атромитос
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    0:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:00
    Арис
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 24 тур
    3 февраля, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    1:1
    Гент
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:00
    Стандард
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    4:1
    Эйпен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 23 тур
    3 февраля, воскресенье
    17:00
    Ним
    1:1
    Монпелье
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 25 тур
    3 февраля, воскресенье
    17:05
    Лестер
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    19:30
    Манчестер Сити
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 20 тур
    3 февраля, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    3:0
    Майнц
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:00
    Штутгарт
    2:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 20 тур
    3 февраля, воскресенье
    18:00
    Санта-Клара
    2:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    0:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    20:30
    Спортинг
    2:4
    Бенфика
    Матч завершен
    3 февраля, воскресенье
    23:00
    Витория Гимараеш
    0:0
    Порту
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    3 февраля, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    0:4
    Базель
    Матч завершен
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