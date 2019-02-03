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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 03 февраля 2019
Акхисар Беледиеспор
03.02.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
33'
А. Епуряну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
86'
Желтая карточка
И. Кахведжи
85'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
А. Сиссоко
47'
Желтая карточка
М. Лопеш
44'
Желтая карточка
Р. Ротман
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Епуряну
Желтая карточка
Сержиньо
29'
22'
Желтая карточка
М. Моссоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Жозуэ
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
2-1-4-2-1
99
Озтюрк
77
Вурал
8
Врсаевич
13
Лопеш
17
Регаттен
77
Сержиньо
20
Сиссоко
4
Ротман
45
Ману
10
Жозуэ
17
Цикалеши
4-4-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
21
Текдемир
17
Кахведжи
66
Туран
25
Белезоглу
8
Моссоро
10
Вишча
70
Робиньо
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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