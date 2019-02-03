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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 03 февраля 2019
Осасуна
03.02.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
Желтая карточка
У. Гарсия
90'
+4
Желтая карточка
И. Видаль
82'
71'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
Р. Торрес
26'
Желтая карточка
Э. Барха
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
4-1-1-3
23
Рубен
18
Клер
5
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
2-1-1
1
Силва
17
Куини
16
Диас
14
Вадильо
20
Рамос
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Осасуна - Гранада
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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