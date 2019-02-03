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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 03 февраля 2019
Грассхоппер
03.02.2019, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Базель
76'
А. Айети
19'
Р. ван Вольфсвинкел
36'
Р. ван Вольфсвинкел
73'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Базель
ГОЛ! 1:3!
А. Айети
Пас отдал
С. Видмер
76'
73'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Штокер
51'
Желтая карточка
Ф. Фрай
41'
Желтая карточка
К. Буа
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
К. Буа
Вторая желтая
А. Айети
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Л. Дзуффи
Желтая карточка
А. Айети
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Грассхоппер
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Базель
1
Мартин Хансен
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2-2
13
Линднер
15
Айети
5
Райнер
10
Хольцхаушер
35
Гиоргиев
2-1-4-2
1
Омлин
30
Видмер
3
Самбрано
3
Баланта
33
Буа
7
Дзуффи
34
Джака
20
Фрай
15
Калулу
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Мартин Хансен
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Грассхоппер - Базель
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
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4 мая
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2018.01.29 15:13
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