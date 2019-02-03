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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 03 февраля 2019
Удинезе
03.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
56'
Й. Стригер Ларсен
65'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
В. Бехрами
80'
Желтая карточка
И. Пуссетто
74'
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Фернандес
60'
Желтая карточка
Жерсон
60'
Желтая карточка
В. Лорини
ГОЛ! 1:0!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
И. Пуссетто
56'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
43'
17'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
87
Де Майо
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
85
Бехрами
7
Де Пауль
42
Фофана
77
Д'Алессандро
23
Пуссетто
3-2-2-1-2
40
Лафон
6
Фернандес
31
Миленкович
2
Пеццелла
16
Лорини
3
Бираги
8
Жерсон
17
Верету
14
Кьеза
10
Муриэль
87
Миральяс
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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