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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 03 февраля 2019
Вильярреал
03.02.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
37'
В. Иборра
65'
С. Касорла (П)
75'
Д. Бонера (АГ)
81'
Р. Росалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
В. Иборра
86'
82'
Желтая карточка
Р. Росалес
81'
ГОЛ! 2:2!
Р. Росалес
Пас отдал
О. Мелендо
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Бонера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Касорла
65'
64'
Желтая карточка
М. Эрмосо
60'
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Р. Мори
53'
Желтая карточка
П. Форнальс
40'
39'
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
37'
Желтая карточка
Д. Бонера
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Асенхо
27
Гонсалес
26
Мори
23
Бонера
23
Педраса
14
Мигелон
10
Иборра
8
Касорла
8
Форнальс
7
Морено
9
Экамби
3-1-3-1-2
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
16
Росалес
5
Лопес
4
Санчес
23
Гранеро
10
Дардер
10
Пьятти
9
Гарсия
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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