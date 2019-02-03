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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фейеноорд
Экселсиор - Фейеноорд: обзор матча 03 февраля 2019
Экселсиор
03.02.2019, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
63'
А. Мессауд
54'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Фейеноорд
73'
Желтая карточка
Т. Вилена
ГОЛ! 1:1!
А. Мессауд
Пас отдал
Л. Бруинс
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Фейеноорд
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-1
18
Барнет
2
Маттей
2
Хореманс
23
Бруинс
10
Мессауд
23
Эдвардс
2-1-4-2
1
Вермеер
6
Сент-Джуст
4
ван Бик
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
8
Класи
52
Вилена
23
Бергейс
32
ван Перси
8
Ларссон
Остались в запасе
Экселсиор
Фейеноорд
1
Сонни Стевенс
ВР
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Экселсиор - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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