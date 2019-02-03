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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 03 февраля 2019
Витория Гимараеш
03.02.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Порту
90'
+8
Желтая карточка
Э. Эррера
90'
+8
Желтая карточка
А. Теллес
90'
+6
Желтая карточка
Эрнани
Желтая карточка
А. Вакасо
89'
65'
Желтая карточка
О. Торрес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Пепе
ЦП
20
Тозе
АП
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Порту
1
Вана Алвес
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
27
Эрнани
ЦФ
1-2-1-1
3
Венансио
25
Вакасо
88
Пепе
20
Тозе
89
Энрике
4-3-2
12
Касильяс
3
Пепе
18
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
8
Торрес
8
Браими
16
Эррера
17
Корона
91
Марега
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
29
Флоран Анен
ЛЗ
56
Мигель Силва
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Вана Алвес
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
29
Флоран Анен
ЛЗ
56
Мигель Силва
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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